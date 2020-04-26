Mariano: Dönmek istiyorum, ama...

Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Mariano, ülkesine dönmek istediğini söyledi. Brezilya basınına konuşan 33 yaşındaki sağ bek, “Brezilya’dan ayrılalı 9 yıl oldu. Ailem artık Brezilya’ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor ancak menacerim Galatasaray ile görüşme halinde olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini söyledi” dedi.

26 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Mariano: Dönmek istiyorum, ama...

Sezon sonunda Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı sona erecek olan Mariano, ülkesine dönmek istediğini söyledi. Brezilya basınına konuşan 33 yaşındaki sağ bek, “Brezilya’dan ayrılalı 9 yıl oldu. Ailem artık Brezilya’ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben de ülkeme dönmemin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak menacerim Galatasaray ile görüşme halinde olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini söyledi. Belki de uzatırız. Bekleyip görelim” dedi.

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