Fenerbahçe ’nin forvet için düşündüğü isimlerin başında gelen Mariano Diaz, Real Madrid’den ayrılmaya karar vermişti. İspanyol devi, vergilerle senelik maliyeti 7.5 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Ancak Mariano, mümkün olduğunca teklif aldıktan sonra yeni takımına karar vermek istediği için Sarı-Lacivertliler’le görüşmelerde ilerleme kaydetmemişti. Fenerbahçe’nin kendisini ısrarla istemesi ve takımda önemli bir rol verecek olması, Mariano’nun bu tutumunda değişikliğe gitmesini sağladı. Yıldız futbolcunun menacerine, Sarı-Lacivertliler’le anlaşma zemini bulmak için masaya oturmasını talep etti.

4 milyon Euro istiyor ama...

Mariano, Real Madrid ile son senesine giren sözleşmesinden net 3.6 milyon Euro kazanıyordu. Getafe dışında teklif gelmeyen Dominikli oyuncunun 4 milyon Euro talebi olsa da bu rakamı düşürmesi muhtemel. Fenerbahçe Yönetimi, Welington gibi Mariano’yu da Dinamo Kiev eşleştirmesine yetiştirmek için elinden geleni yapacak.