Mariano, Atletico-MG ile anlaşmaya yakın

Sezon sonunda kontratını tamamlayacağı Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano için ülkesi Brezilya'dan birçok takım devreye girmişken tecrübeli oyuncunun Atletico-MG ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

12 Nisan 2020, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Mariano, Atletico-MG ile anlaşmaya yakın

Galatasaray ile kontratı yaz döneminde sona erecek olan Mariano, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor. 

Sık sık ülkesine dönmek istediğini belirten ve birçok takımın gündemine gelen Brezilyalı oyuncu, Atletico-MG ile anlaşma noktasına geldi. 

Tecrübeli oyuncunun bu seçiminde Sevilla döneminde çalıştığı hocası Jorge Sampaoli'nin etkili olduğu belirtildi. 

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