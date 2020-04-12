Mariano, Atletico-MG ile anlaşmaya yakın

Galatasaray ile kontratı yaz döneminde sona erecek olan Mariano, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Sık sık ülkesine dönmek istediğini belirten ve birçok takımın gündemine gelen Brezilyalı oyuncu, Atletico-MG ile anlaşma noktasına geldi.

Tecrübeli oyuncunun bu seçiminde Sevilla döneminde çalıştığı hocası Jorge Sampaoli'nin etkili olduğu belirtildi.