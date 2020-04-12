Mariano, Atletico-MG ile anlaşmaya yakın
Sezon sonunda kontratını tamamlayacağı Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano için ülkesi Brezilya'dan birçok takım devreye girmişken tecrübeli oyuncunun Atletico-MG ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Galatasaray ile kontratı yaz döneminde sona erecek olan Mariano, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Sık sık ülkesine dönmek istediğini belirten ve birçok takımın gündemine gelen Brezilyalı oyuncu, Atletico-MG ile anlaşma noktasına geldi.
Tecrübeli oyuncunun bu seçiminde Sevilla döneminde çalıştığı hocası Jorge Sampaoli'nin etkili olduğu belirtildi.