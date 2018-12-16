Mariano %99 Flamengo’da

Sabah Gazetesinin haberine göre; devre arasında takıma yapılacak takviyeler için bazı isimleri elden çıkarma kararı alan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim büyük ölçüde belli oldu. Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports televiziyonuna canlı yayındaki bağlantısında, "Flamengo, Mariano'nun transferini yüzde 99.9 bitirdi. Resmi açıklama beklenenden daha kısa sürede gelecek. Mariano, sağ bekte iyi bir transfere ihtiyacı olan Flamengo için doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, 2017 yılında Sevilla'dan 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu için Brezilya kulübünden istediği rakam ise henüz bilinmiyor. Bu sezon 17 resmi maça çıkıp 2 asist yapan Mariano, ülkesi Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG ve Fluminense formalarını giymişti.