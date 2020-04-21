Sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi bitecek olan Mariano’nun, ülkesine geri dönmek için Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Brezilya basını, oyuncu ile yapılan görüşmelerde senelik 900 bin dolar karşılığında el sıkışıldığını belirtti. Tarafl ar arasında sıkı pazarlıklar geçtiği ancak sonuçta herkesin memnun kaldığı kaydedildi. 33 yaşındaki sağ bek, Galatasaray’dan senelik 2.3 milyon euro alıyordu. Brezilya’nın Atletico Mineiro Kulübü’yle yapılan sözleşmenin ise 2 artı 1 yıllık olduğu öğrenildi.

KEYİFLİ VE GÜVENLİ

Öte yandan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Falcao’nun eşi Lorelei Taron’un sosyal medya paylaşımlarını sayfalarına taşıyan Kolombiya basını, “Kartpostal” benzetmesini yaptı. Kolombiyalı oyuncunun İstanbul’da güvende olduğu ve karantinada keyifl i zamanlar geçirdiği belirtilen haberde, Paskalya yemeğine de yer verildi. (Akşam)







