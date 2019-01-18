  • Haberler
  • Tenis
  • Maria Sharapova, Avustralya Açık'ta son şampiyon Caroline Wozniacki’yi eledi

Maria Sharapova, Avustralya Açık'ta son şampiyon Caroline Wozniacki’yi eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova’ya 2-1 yenilerek elendi.

18 Ocak 2019, Cuma 10:41
- A +
Maria Sharapova, Avustralya Açık'ta son şampiyon Caroline Wozniacki’yi eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova’ya 2-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seri başı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD’li Taylor Fritz’i 6-2, 7-5 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Gürcistanlı 19 numaralı seri başı Nikoloz Basilashvili’yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seri başı Diego Schwartzman’ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.

Sharapova, son şampiyonu eledi

Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seri başı son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki’yi 6-4, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

ABD’li 5 numaralı seri başı Sloane Stephens ise 31 numaralı seri başı Hırvat Petra Martic’i 7-6’lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD’li Amanda Anisimova, 11 numaralı seri başı Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.