Ünlü Rus model Maria Liman, corona virüs salgını nedeniyle evde geçen günlerinde yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Karantina günlerinde yaptığı ilk paylaşımda Liman, "Önümüzdeki 3 aylık karantina döneminde benle evde izole olacak, corona virüs bulaşmamış, bu harika zamanı benle geçirecek büyüleyici ve seksi bir partner arıyorum" yazdı.

Ünlü modelin bu paylaşımı büyük ilgi görürken altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Liman, bu paylaşımı sonrasında ise bu kez, "Dün haberlerde önümüzdeki 3 ay boyunca özellikle birlikte yaşayan insanların birbirleri arasında 2 metre mesafe bırakmaları gerektiği söylendi. Şu an böyle zorlu yaşam koşullarında yaşamak bana uymuyor. Bu gece arkadaşımla yemeğe çıkacağım, FaceTime'da buluşacağım" dedi.

Son paylaşımında ise ünlü model, "Uyuyan güzel, karantinada prensini bekliyor. Virüsü yenecek, beni kurtaracak bu cesur ve yakışıklı adam... Lütfen bir an önce... Bir ay önceden aldığım tüm stoklarım tükendi. Siz bu unutulmaz zamanı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz?" dedi.

(Fotoğraflar Maria Liman'ın Instagram paylaşımlarından alınmıştır)