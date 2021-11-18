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Marek Union-Ivkoni'yi deviren Halkbank, 16'lı finallerde!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32’li finaller turu rövanş maçında Marek Union-Ivkoni’yi 3-0 yendi ve adını 16’lı finallere yazdırdı.

18 Kasım 2021, Perşembe 18:19 Son Güncelleme:
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Marek Union-Ivkoni'yi deviren Halkbank, 16'lı finallerde!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32’li finaller turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni’yi 3-0 yendi. İlk maçı da 3-0 alan başkent temsilcisi adını 16’lı finallere yazdırdı. Halkbank bu turda Bosna Hersek ekibi OK Bosna’yla karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Siarhei Budzeika (Belarus), Raymond Haamberg (Hollanda)

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)

Marek Union-Ivkoni: Tsvetanov, Damyanov, Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev (Mehandzhiyski, Kostikj, Nikolov, Iliev)

Setler: 16-25, 10-25, 13-25

Süre: 53 dakika (19, 18, 16)

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