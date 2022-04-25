İtalya Serie A takımlarından Napoli'de 12 yıl geçiren ve performansıyla adını dünyaya duyuran Hamsik, 2018-2019 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Daha sonra Göteborg'da görev alan yıldız oyuncunun, Trabzonspor 'a transferi camiada büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcılarından biri olan Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşamaya çok yakın. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sevinci tadacak olan Slovak futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçını adeta sabırsızlıkla bekliyor.

İHA