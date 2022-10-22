Marek Hamsik, Sivas’a hazır

Süper Lig'de bugün sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor 'da hazırlıklar tamamlandı. Son iki maçında Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yolunda 4 puan kaybeden ancak buna rağmen yarıştan kopmayan Bordo-Mavililer, taraftarının da desteğini alarak kazanmayı hedefliyor.

HAMSIK ELİNİ RAHATLATTI.

Sabah'ın haberine göre; Zorlu karşılaşmaya dair planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı da kadrosunu şekillendiriyor. Sakatlığını atlatan ve son 2 gündür idmanlara katılan Hamsik'in oynayacak olması tecrübeli hocanın elini rahatlattı.









Sahaya süreceği üçüncü Türk oyuncu konusunda henüz net kararını vermeyen Avcı, Uğurcan ve Eren'in yanı sıra sağ kanatta büyük ihtimalle Abdülkadir Ömür'e görev verecek. Ayrıca sağ bek olarak Hüseyin Türkmen'in de düşünüldüğü öğrenildi.







