Marek Hamsik önce imza atacak sonra tatile çıkacak

Slovakya Milli Takımı formasıyla EURO 2020’de boy gösteren Marek Hamsik, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından dün gece 21.30’da özel uçakla Trabzon’a geldi. Trabzonspor ’un bu sezonki en flaş transferi olan 33 yaşındaki yıldız orta saha ile 2 yıllık mukavele yapılmıştı. Hamsik için bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılacağı imza töreninde Hamsik, Bordo-Mavili formayı giyecek. Tecrübeli futbolcu, imzanın ardından ise tatil için Türkiye’den ayrılacak.

Avrupa maçında sahada

EURO 2020’de forma giydiği için izin yapamayan Hamsik, İstanbul’daki 3. etap çalışmalarına katılacak. Başarılı oyuncu, 5-12 Ağustos’ta UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak ilk maçlara kadar hazır olacak.