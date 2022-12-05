Marek Hamsik, Napoli idmanında

Antalya’da kamp yapan Avrupa takımlarından biri de Napoli... Marek Hamsik, 12 yıl formasını terlettiği ve efsanesi olduğu İtalyan ekibinin idmanını ziyaret etti. Napoli’nin teknik direktör Spaletti ve sportif direktör Giuntoli’yle de sohbet eden Hamsik’in bu anları, Serie A ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Hamsik daha önce yaptığı açıklamada, “Futbolu Napoli taraftarlarının önündeki bir partiyle bırakacağım” demişti. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun Trabzonspor ’la kontratı sezon sonunda bitiyor.

Marek Hamsik Futbolcu Olma Hikayesini Anlatıyor