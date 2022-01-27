Marek Hamsik için çarpıcı sözler: Futbol delisi!

Slovak basınına konuşan baba Hamsik, “Marek kalitesini ortaya koyuyor ve taraftarlar onun takıma nasıl katkı sağladığını görüyor. Herkes bu yüzden kendisine ‘Grande’ diyor. Şehirde Marek’le fotoğraf çektirdiklerinde taraftarlar çok mutlu oluyor” ifadesini kullandı.

Oğlunun Napoli’de de bir futbol ikonu haline geldiğini hatırlatan Richard Hamsik, taraftarın açtığı “Heykeli dikilmeli” pankartını ise şöyle yorumladı: “Şimdi kendisinin bir heykelinin yapılıp yapılmayacağı önemli değil, önemli olan taraftarlarda iyi bir iz bırakması ve taraftarın onu hiç unutmaması... Napoli gibi Trabzon da taraftarların futbol delisi olduğu bir yer.”