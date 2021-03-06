Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'da teknik direktör Rafael Benitez'in ardından Marek Hamsik de takımdan ayrılıyor. Avrupa'ya dönecek Hamsik'in yeni durağı ise oldukça şaşırtıcı.

Fabrizio Romano ve İsveç basınından Expressen'in haberlerine göre Hamsik, bedelsiz olarak İsveç ekiplerinden Göteborg'un kadrosuna katılacak. Göteborg ile anlaşma sağlayan 33 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü İsveç'te olacak ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

Napoli forması altında Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen Hamsik, 2019'da 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Dalian Yifang'a gitmişti. Slovakya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kısa süre İsveç'te forma giyecek.



