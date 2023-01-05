Marek Hamsik: Devlet nişanı almayı beklemiyordum

Slovakya'da devlet nişanına layık görülen Trabzonsporlu Marek Hamsik, ülkesinin spor alanındaki gelişimine katkı sağladığı ve Slovakya'nın yurt dışındaki prestijini arttırdığı için ödüle layık görülmüştü. Aldığı ödülde Trabzonspor 'daki performansının da payı bulunan Marek Hamsik Hamsik, kendisine ait internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

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Hamsik "Trabzonspor 38 yıl aradan sonra yeniden kupayı alırken ben de kariyerimin ilk lig şampiyonluğunu yaşadım. Şampiyon olduğumuz günü bugün bile hatırladığımda içim hala bir hoş oluyor. Şampiyonluk kutlamalarındaki coşku, teknelerle yapılan zafer turu, unutulmaz sevinçler kariyerimin en unutulmaz günleri arasına girdi. Kupayı kaldırdığım anı kelimelerle tarif edemem, büyük mutluluk yaşadım" dedi.

Hamsik şöyle devam etti: "İstanbul'da Türkiye Süper Kupası'nı kaldırdık. Bir kupa daha kazandığımız için sevinirken, sakatlandığıma üzüldüm bu yüzden Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayamadım. Türkiye Ligi'nde 300'den fazla isim arasında en iyi yabancı oyuncu seçilerek güzel bir ödül aldım. Devlet nişanı almayı ise beklemiyordum. Öğrendiğimde büyük gurur duydum. Aldığım en güzel ödül oldu." (Skorer)