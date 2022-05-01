Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'da Marek Hamsik açıklamalarda bulundu.

İnanılmaz bir mutluluk yaşadıklarını belirten tecrübeli futbolcu, kariyerindeki ilk şampiyonluğu Trabzonspor'da kazanmasına da değindi.

Marek Hamsik'in açıklamaları şu şekilde:

"Kariyerim boyunca burada ilk şampiyonluğumu yaşayacağımı tahmin etmem imkansızdı. Ama buradayız şu an. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Bu insanlara bu mutluluğu verebilmek inanılmaz bir duygu. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bunu çok daha yıllar boyunca yaşayacağız" dedi.







