Marek Hamsik bir ay sonra!

Galatasaray karşısında kadroda olan Slovak futbolcu, Konyaspor mücadelesinde de ilk 18'e alındı. Arka adalesinde sakatlığı bulunan ve maç öncesinde de durumu kritik olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 71'de Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu. Hamsik, sahada kaldığı süre içerisinde attığı paslarla fark yarattı.

Cornelius göz doldurdu

Andreas Cornelius, Trabzonspor 'un şampiyonluk yolunda kilit isimlerinden biri olmaya devam ediyor... 28 yaşındaki forvet, Konyaspor maçını gol atamadan tamamladı ancak performansıyla yıldızlaştı. 13'te sol taç çizgisi önünde topu alan Norveçli, şık bir vücut çalımıyla sıyrılıp, Visca'yı topla buluşturdu, golün asistini yaptı. Tecrübeli oyuncu, 23'te ise Bakasetas'ın ortasında dört kişinin arasında kafayı vurdu, top direkten döndü. Cornelius,61'de yerini Djaniny'e bıraktı.