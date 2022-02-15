Marek Hamsik artık bir Trabzonlu!

Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle 3 maçtır Bordo-Mavili formadan uzak kalmıştı. Giresun ve Kasımpaşa mücadelelerinde formasından uzak kalan, Galatasaray karşısında ise yedek kulübesinde bekleyen Slovak oyuncunun forma özlemi Konyaspor karşılaşmasında sona erdi.

Bakasetas'ın yerine son 20 dakikada görev alan Hamsik bu kez kolbastı oynamasıyla taraftarın gönlünü fethetti. Tribünleri terk etmeyen taraftarların alkışıyla ortaya gelen ve birbirinden güzel figürler sergileyen Hamsik maharetlerini bir kez daha gösterdi.