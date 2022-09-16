Marek Hamsik, 285 gün sonra gol sevinci yaşadı

Uzun bir aradan sonra ilk 11’deki yerini alan Marek Hamsik, sahanın en iyilerindendi. Orta sahada takımı bir şef gibi yöneten Slovak yıldız, 16. dakikada Trezeguet’nin asistinde kafayla fileleri sarstı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir Avrupa mücadelesinde ağları havalandırdı. Attığı golün dışında attığı kilit paslarla fark yaratan Hamsik, 61. dakikada kenara alındı. Sakatlıktan yeni yeni kurtulduğu için Abdullah Avcı’nın 90 dakika riske etmediği Slovak yıldız, alkışlarla oyundan çıktı.

İşte istatistikleri...

Görev yaptığı bölümde yüzde 85 pas isabeti sağlayan Hamsik, 3 kez şut pası verdi, 3 orta denemesinde bulundu, 2 kez de top kaptı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 3’ünü kazanan Slovak futbolcunun, pazar günkü Gaziantep FK karşılaşmasında yine süre alması bekleniyor.

'11’e döndüğüm için mutluyum'

Hamsik maçın ardından, “Önemli bir maçtı ve tekrar kazanmaya başlamak istiyorduk. Gayet iyi oynadık. 3 gün sonra yine çok önemli bir lig maçı var. Onu da kazanmak istiyorum. 11’e döndüğüm için mutluyum. Golden daha çok kazandığımız için mutluyum” dedi.