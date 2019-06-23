Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

Lisanslı sporcuların katıldığı, 2 gün sürecek yarışmanın ilk etabı, merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kamur Millet Bahçesi'nde başladı. Vali Mustafa Yaman'ın işaretiyle başlayan yarış, tarihi Mardin Kalesi'nde sona erdi. Sporcuların kıyasıya pedal çevirdiği yarışın sonunda dereceye girenlere Vali Yaman, madalya ve ödüllerini verdi. Mardin Valisi Yaman, kentin artık sporla anılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bisikletçilerin belirlenen güzergahları geçeceğini kaydeden Yaman, "Mardin Dağ Bisikleti Yarışı, yurdun çeşitli bölgelerinden profesyonel bisikletçilerin katılımıyla Mardin'in doğal ve kültürel tanıtımını yapmayı amaçlayan bir spor organizasyonudur. Bu tür turnuvalar sayesinde sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bölgemizin, Mardin'imizin, tarihi ve turistik yerlerini, güzel coğrafyasını tanıtma imkanımız olacak" dedi.



FOTOĞRAFLI