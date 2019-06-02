Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği ile Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kızıltepe’de iftardan sahura kadar süren satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuvada, kentin yerel sporcularının yanı sıra Türkiye Satranç birincisi 7 yaşındaki Baver Yılmaz ile Dünya sekizincisi 7 yaşındaki Tuana Abak da yer aldı.

Köyden minibüs tuttular

Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Nazan Kaya, bir ilki denediklerini ifade ederek, "Bu kadar katılım beklemiyorduk. İlgi bizi çok mutlu etti. Köyden minibüs kaldırıp, turnuvaya katılmak isteyen insanlar oldu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yakın bir tarihte Mardin'i ziyaretinde Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Avukat Nazan Kaya, Türkiye Şampiyonu Baver Yılmaz ve Dünya sekizincisi Tuana Abak ile bir araya gelmişti.

Kaya: Satrancın gücü

Kaya, "Turnuvayı önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla planlıyoruz. Halkımızın turnuvanın içinde olma arzusu bizleri çok cesaretlendirdi. Emekli bir imam amcamızdan tutun da, 7'den 77'ye birçok kişi turnuvada yer almak istedi. Satrancın birleştirici gücünü tekrar görmüş olduk" açıklamasını yaptı. Mardin'in satrancı çok sevdiğini söyleyerek sözlerine devam eden Nazan Kaya, 10 binden fazla lisanslı sporcu ile kendilerinin büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Kaya şöyle devam etti: “Yıl içinde onlarca turnuvada yüzlerce sporcu yarışıyor. 4 yaşından 80 yaşına kadar, imamlardan öğrencilere her yaş grubundan sporcu sahura kadar satranç turnuvasında yarıştı. 100’e yakın sporcu 2 gün boyunca mücadele etti. Şehirde olduğu kadar köylerde de olağanüstü bir ilgi var. Yeni sloganımız sahura kadar satranç, kahvelerde oyun oynayan yetişkinleri açık alanlarda satranç oynamaya davet ediyoruz. Etkinliğimiz Türkiye’de kendi alanında ilk ve tek"

"Kızıltepe, iddialı oyuncularla, milli sporcularıyla satrancın merkezi olmaya aday. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan Kızıltepe Kaymakamımız Mehmet Yüzer’e, Mardin Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin’e, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, güzide basın mensuplarına, Kızıltepe’nin değerli esnafı Hikmet Ölçer’e, sporcu ve aileleri ile görev alan hakemlerimize teşekkür ederiz."

Görüntü ve fotoğraflar: İsmail Aydoğan / Mardin - İHA