Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'a EURO 2020 finalinin ardından Twitter üzerinden ırkçı saldırıda bulunan 19 yaşındaki Justin Lee Price, 6 haftalık hapis cezasına çarptırıldı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılar sonucu kaybeden İngiltere'de Bukayo Saka ve Jadon Sancho ile birlikte penaltı kaçıran Marcus Rashford'a Twitter'dan ırkçı ifadeler kullanan 19 yaşındaki Justin Lee Price, hapis cezasına mahkum edildi.

Twitter kullanıcı adını değiştirerek başlangıçta tespit edilmekten kaçınmaya çalıştığı belirtilen Justin Lee Price, tutuklanmasının ardından ilk polis sorgusunda suçu reddetmiş ancak sonrasında paylaşımı yaptığını itiraf etmişti.

Konu hakkında açıklama yapan Savcı Mark Johnson, "Ten rengine göre bir futbolcuyu hedef aldı ve eylemi açıkça ırkçı ve nefret suçuydu. Futbolcuları ırksal olarak istismar edenler, oyunu herkes için mahveder. Umarım bu dava, ırkçılığa müsamaha göstermeyeceğimiz ve suçluların yasaların sonuna kadar yargılanacağı mesajını verir." ifadelerini kullandı.



