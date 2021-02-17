Marcus Rashford Time dergisine kapak oldu

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, ülkesi İngiltere'de çocuklar için başlattığı için yardım kampanyası ünlü Time Dergisi tarafından onurlandırıldı. Genç futbolcu, geleceğin en etkili 100 insanı sayısına ait Mart ayı kapağında yer aldı.

23 yaşındaki Rashford, İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle ilkokul çocuklarına yaptığı yemek yardımını kesmesi üzerine kampanya başlatmıştı. 23 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi ülke çapında destek görmüş ve hükümet kararından vazgeçmişti.

Time Dergisi'ne daha önce Kylian Mbappe de kapak olmuştu.



