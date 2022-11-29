2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya geldiler. Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kalmıştı. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği maçta gücünü gösteren İngiltere, sürprize izin vermedi ve kazanan taraf oldu.

Marcus Rashford (2) ve Phil Foden'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Gareth Southgate'nin ekibi, 7 puana ulaşarak grubunu lider tamamladı. Avrupa devi, son 16 turunda A Grubu'nda 2. sırayı alan Afrika temsilcisi Senegal ile kozlarını paylaşacak.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Gareth Bale'li Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 kaybetmişti. Robert Page yönetimindeki Galler, İngiltere mağlubiyeti sonrası B Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.

Gruptaki diğer maçta İran'ı 1-0'la geçen ABD, lider İngiltere'nin ardından 2. sırayı alarak son 16 biletini cebine koydu. 3 puanlı İran ise Dünya Kupası defterini 3. basamakta kapattı.

Maçtan dakikalar:

10' İlk net pozisyon İngiltere'nin. Kane'nin ara pasında Galler savunmasının arkasına sarkan Sterling, ceza sahasında vakit kaybetmeden vuruşunu yaptı. Kalesini zamanında terk eden Ward, topu çelmeyi başardı.

18' İngiltere, Mepham'ın Kane'e yaptığı faul sonrası sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Shaw'un arka direğe gönderdiği topa hareketlenen Maguire'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

31' Savunmadan çıkan Maguire, ceza sahasının soluna kadar topu sürdü ve açısını bulunca şutunu attı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top taca çıktı.

36' Rashford'ın sert şutunda top Williams'ın başına isabet etti ve 21 yaşındaki sağ bek yerde kaldı. Sağlık ekipleri, genç oyuncunun oyuna devam edemeyeceğini kenara iletti, Williams'ın yerine Roberts oyuna dahil oldu.

38' Hızlı gelişen İngiltere atağında ceza sahasında topla buluşan Foden'ın şutunda top üstten auta çıktı.

39' Henderson'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topa ceza sahasında rövaşata vuran Rashford, isabeti sağlayamadı.

40' İngiltere, savunmada az adamla yakaladığı Galler karşısında çok hızlı bir hücum gerçekleştirdi. Orta sahada topu kapan Foden, pasını Kane'e aktardı. Kaptan, topu sol kanattan koşu yapan Rashford'a gönderdi. Yıldız hücumcunun içeri çevirdiği topu Roberts uzaklaştırdı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GOL | 50' Kaleye yakın bir mesafeden serbest vurun kazanan İngiltere'de topun başına Rashford geçti. Uzak köşeye harika bir şut çıkaran yıldız hücumcu, Ward'u avladı ve takımını öne geçirdi. 1-0









GOL | 52' Topla çıkmaya çalışan Galler'de Davies'e baskı yapan Rashford, topun Kane'e ulaşmasını sağladı. Tecrübeli forvetin arka direğe çevirdiği topa boş durumda vuran Philip Foden, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

55' James'in sol kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi, Pickford'ı geçen top direğin yanından dışarı çıktı.

56' Galler'de Moore'un uzun mesafeden attığı şutta top Maguire'dan sekti ve kaleye yöneldi. Pickford, son anda topu çelmeyi başardı.

GOL | 68' Kalvin Phillips'in uzun pasına koşu yapan Rashford, sağ çaprazda kontrol ettiği topla ceza sahasına girdi. Connor Roberts'tan sıyrılan ve kendisine şut açısı yaratmasının ardından vuruşunu yapan yıldız oyuncu, ağları sarsmayı başararak kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti.

72' Callum Wilson'ın pasına hareketlenen Marcus Rashford'ın ceza sahasının sağ çaprazından attığı şutta kaleci Ward, topu ayaklarıyla çeldi.

83' Galler'de Wilson'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

90 dakika İngiltere'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.