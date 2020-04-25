Transferde ismi sık şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmış olan Marcos Rojo, aradığı ortamı ülkesi Arjantin'de bulmuşa benziyor.

Bonservisi Manchester United'da olan oyuncu, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'e kiralanmıştı ki Haziran'da bitecek kiralık sözleşmesine rağmen geri dönmeye pek sıcak bakmıyor.

Estudiantes Teknik Direktörü Leandro Desabato da, "O burada kalmayı arzuluyor. Ocak ayına kadar oynamaya devam etmek istiyor. Ama elbette ona bağlı olmayan şeyler de var. Onun alacağı kararla bitmiyor" ifadelerini kullandı.