Marcos Llorente, köpeğine 'Anfield' ismini verdi!

11 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Liverpool, sahası Anfield'da Atletico Madrid'i konuk etmişti.

Uzatmalara giden karşılaşmanın 94. dakikasında Liverpool, 2-0'lık üstünlüğü yakalayarak büyük avantaj elde etmişti. Fakat maça 56. dakikada dahil olan Marcos Llorente, uzatmalarda attığı 2 golle takımının skoru 2-2'ye getirmesini sağlamıştı. Morata ile de kapanışı yapan Atletico Madrid, bir üst tura yükselen ekip olmuştu.

Anfield'a damga vuran performansı sonrası Llorente, köpeğine de bu ismi vermeyi uygun gördü.

Instagram üzerinden köpeğini paylaşan yıldız oyuncu, "Anfield dışarıyı izliyor" notunu yazdı.