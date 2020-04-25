İtalya'da futbola geri dönüş adına hazırlıklar yapılırken bazı Serie A oyuncuları hala corona virüs salgınından kurtulamamış durumda.

Atalanta'nın kalecisi Marco Sportiello, ilk olarak 20 Mart'ta corona virüs testi yaptırmıştı. 24 Mart'ta ise oyuncunun sonuçları pozitif olarak belirtilmişti.

İkinci testi negatif çıkan 27 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde üçüncü testini yaptırdı ve aradan 1 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen Sportiello'nun testi yine pozitif çıktı.

Takımlar 4 Mayıs'ta antrenmanlara dönmeyi planlıyor olsa da Sportiello'nun Bergamo'daki evinde karantina sürecini sürdürmesi gerekecek.