Marco Silva'dan Cenk Tosun'a büyük övgü

Everton'ın FA Kupası 4. turunda Millwall'a 3-2 yenildiği maçta takımının gollerinden birini kaydeden milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili hocası Marco Silva'dan flaş bir açıklama geldi.

30 Ocak 2019, Çarşamba 17:05
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Marco Silva'dan Cenk Tosun'a büyük övgü

Everton'ın FA Kupası 4. turunda Millwall'a 3-2 yenildiği maçta 65'inci dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 72'de takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetmişti.

Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalan milli futbolcuyla ilgili olarak hocası Marco Silva'dan flaş bir açıklama geldi.

Merseyside ekibinden ayrılacağı konuşulan ve bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olduğu öne sürülen Cenk'le ilgili Silva şu sözleri kullandı:

"Geçtiğimiz haftalarda gerçekten çok çalıştı. Oyuna girdi ve bize çok önemli bir anda katkı sağladı. Ne yazık ki bu gol, galip gelmemize yetmedi. 

Sonuç olarak Cenk, bizim kendisinden beklediğimizi yaparak maça doğrudan etki etti ve bir de gol kaydetti."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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