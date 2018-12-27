Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, bu sezonki performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Devre arasında başka bir takıma kiralanabileceği konuşulan milli futbolcunun adı, son dönemlerde yeniden Beşiktaş ile birlikte anılmaya başlamıştı.

27 yaşındaki santrforun sakatlığı olmamasına rağmen Everton'ın dün Burnley ile deplasmanda oynadığı ve 5-1 kazandığı Premier Lig maçının kadrosuna alınmaması hakkındaki dedikoduları iyice arttırmıştı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Everton'ın menajeri Marco Silva ise "Cenk'i teknik nedenlerle kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Tosun'un Merseyside ekibiyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler