Dünya Kupası'nda yarı finallerin heyecanı başlıyor. Bu gece Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li son finalist Hırvatistan, yarın da kadrosunda Beşiktaş 'tan kaptan Romain Saiss'i bulunduran Achraf Hakimi'li Fas, son şampiyon Fransa ile karşılaşacak.





İki dev kapışmayı biz de Macaristan'ın hocası Marco Rossi'ye sorduk. Rossi'nin her iki eşleşme ve kupayla ilgili genel değerlendirmeleri şu şekilde: "Kupada birçok sürpriz yaşandı ve an itibariyle de turnuva değerini tam anlamıyla buldu. Organize oynayan ve rakibe sorun yaratmaya çalışan ülkeleri izledik. Organize, hızlı, agresif olan takımların, daha güçlü ve daha yetenekli rakiplere karşı sonuç alabildiğine de şahit olduğumuz bir kupa izliyoruz."





Fransa için kolay olmaz

Katar'da futbol tarihine geçecek maçlara Fas imzasını attı. İlk kez bir Afrika ülkesi yarı finalde. Bazen bu tip sonuçlar şans olabilir ama Fas, bunu sonuna kadar hak etti. Ayrıca futbolda şans her zaman lazım. Bono, Amrabat, Ziyech veHakimi'yi hepimiz biliyorduk ama gelecek aylarda Boufal ve En Nesyri gibi oyuncuların adlarını daha çok duyacağız. Teknik direktörleri Regragui, çok organize bir takım yarattı. Maçın her anında çok iyi savunma yapıyorlar. Atakta ve toplu oyunda iyiler. Panik yapmıyorlar ve onları yenmek kolay değil. Özellikle içlerinden bir oyuncuyu alma şansım olsaydı, tercihimi forvetleri En Nesyri'den yana kullanırdım. Karşılarında, oyuncularının kalitesi ve Kylian Mbappe'ye sahip olmaları sebebiyle dünyanın en iyi takım Fransa'ya karşı mücadele edecekler.

Şampiyonluk için ilk sıraya onları yazıyorum

Mbappe, her an oyunun kaderini değiştirebilir. Fransa'nın çok sakatı var ama bu tarz ülkelerde zaten kaliteli futbolcu sayısı çok olduğu için oyunu domine etmeye devam ediyorlar. Aslında yarı finalde İngiltere, beraberliği hak etti. Walker, Mbappe'yi çok iyi durdurdu.Çok eleştirilen Maguire harika oynadı. İngiltere, aslında çok iyi bir turnuva geçirdi. Fransa son şampiyon işleri kolay olmayacak ama elbette bu maçın favorisi onlar. Şampiyonluk için de ilk sıraya onları yazıyorum.





Hırvatistan'ı favori görüyorum

Çoğunluğun bu eşleşmedeki favorisinin Arjantin olduğunu biliyoruz. Ancak ben Hırvatistan'ı favori görüyorum. Hırvatlar, asla vazgeçmiyorlar ve skor dezavantajı olduğunda bile her an geri dönebiliyorlar. Hırvatlar'ın savunması çok iyi ve oyun anlamında istikrarlılar. Rakibe kolay fırsat vermiyorlar. Bu onlar için Arjantin karşısında fark yaratabilir. Luka Modric, çok iyi bir turnuva geçiriyor. Takımını saha içerisinde çok iyi yönlendiriyor. Lionel Messi'ye gelirsek... Zaman geçiyor ve oyuncuların kimi biraz daha iyiye giderken, kimileri geriye doğru gidiyor. Ancak Messi, birkaç yıl önceki gibi istikrarlı bir şekilde performansını sürdürüyor. Hollanda maçında savunmadaki gayreti dikkat çekiciydi.

Kupayı çok istediği açık

İşin hücum kısmında Messi, zaten bu kupada Kylian Mbappe ile birlikte maçın kaderini değiştirecek iki isimden biri. Hollanda maçındaki asisti gerçekten inanılmazdı. Messi'nin kupayı çok istediği açık. Bu kupayı kazanamasa bile Maradona'ya yaklaşmayı başaracaktır. Maradona ile onun arasında seçim yapmak zor. İkisi de döneminin en iyisi. Sadece bazı küçük detaylarda birbirlerinden daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Arjantin'in de kupa ilerledikçe eksik yönlerinde daha iyi bir seviyeye geldiğini görüyoruz.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL