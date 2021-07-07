Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai’nin hızla gelişen çok değerli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ’nin ara transferde Apollon Limassol’dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Szalai’nin EURO 2020’de iyi bir performans ortaya koyduğunu aktaran İtalyan çalıştırıcı, Insidefutbol’a yaptığı açıklamada, “Attila, Fenerbahçe’ye giderek doğru bir tercihte bulundu. Çünkü büyük bir kulüp. Böyle olması kişiliğinin gelişmesi için çok önemli. Attila alçakgönüllü ve kendisini takımına adayan bir stoper. Zayıf yanlarını da biliyor ve bunları geliştirmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere onun için doğru yer olabilir

Marco Rossi, Attila’ya İngiltere Premier Lig’e gitmesi tavsiyesinde bulundu. Deneyimli teknik adam, “Attila, Fenerbahçe’ye gittikten sonra iyi işler çıkardı. Ancak şimdi İngiltere için bir fırsat belirdi. Bu onun için doğru zaman olabilir çünkü Attila oynamaya hazır” dedi.

İtalyan teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

“Attila rakibi kapatmakta çok iyi. Oyunu çok iyi okuyor ve defansif mücadeleleri kazanıyor. Komple bir futbolcu. Hala genç ve öğrenmek için zamanı var. 2-3 yıl içinde Avrupa’nın en iyi savunmacılarından biri olacak. Bielsa’nın çalıştırdığı Leeds United’a gidebilir. Bielsa bence dünyadaki en iyi teknik adamlardan biri. Attila, Bielsa’nın yanına giderse, çok daha hızlı bir gelişim gösterir.” (Milliyet)