Marco Rossi: Bizi hafife aldılar

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, 1-0 kazandıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Rossi, süre almayan oyuncuların etkisini olduğunu ifade etti.

Marco Rossi, "İlk yarıya çok iyi başlamamız fark yarattı. Kağıt üstünde bakınca bizi rahatça yenmeleri gerekiyordu. Bence bizi hafife aldılar.Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Bazı oyuncularım bilinmeyen oyunculardı. Bizim milli takımımızda 5-6 oyuncu liglerde süre almamış oyuncular, Türkiye'de ise 9-10 oyuncu. Bence bu da çok etkili oldu"



