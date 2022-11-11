Almanya Milli Takımı'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu bugün Teknik Direktör Hansi Fick tarafından bir basın toplantısıyla açıklandı.

Kadroda olması beklenen Hummels ve Gosens performans düşüklüğü nedeniyle Flick tarafından kadroya çağrılmazken, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus, Leipzigli Timo Werner ve Wolfsburglu Lukas Nmecha da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadılar.

Frankfurt'ta başarılı bir sezon geçiren Mario Götze yeniden karoya dönerken Dortmund'un genç yıldızı Moukoko, Bayernli Jamal Musiala, Freiburg'un kaptanı Christian Günter, Werder Bremen'de bu sezon golleriyle dikkat çeken Niclas Füllkrug ise kadroya dahil edilen diğer oyuncular oldular.









Reus 4. kez turnuvayı kaçıracak

Daha önce sakatlık nedeniyle 3 büyük turnuvaya gidemeyen Borussia Dortmund kaptanı Marco Reus, yine büyük bir turnuva öncesi şanssız bir şekilde sakatlığa yakalandığı için evde kalmak zorunda.

2014 Dünya Kupası, 2016 ve 2021 Avrupa Şampiyonaları'nda sakatlık nedeniyle yer alamayan Alman futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü kez büyük bir turnuvayı televizyondan izlemek zorunda kalacak. Marco Reus yalnızca 2018 Dünya Kupası'nda kadroda yer almıştı. (Ajansspor)







