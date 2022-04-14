Marco Reus rekor peşinde

Bundesliga kariyerindeki 99’uncu asistine imza atan tecrübeli oyuncu sezonun geri kalanında yapacağı bir asist ile 100’ler kulübüne merhaba diyecek.

Lig tarihinde 1998-99 sezonundan bu yana 100 asist barajını geçen sadece üç futbolcu bulunuyor. Üç isimden sadece Thomas Müller, Bundesliga’da aktif futbol kariyerini sürdürüyor. Bayernli futbolcu 186 asiste imza attı. Bayern Münih forması giyen bir başka isim Franck Ribery 121 asistle ikinci sırada yer alıyor. Andreas Möller de yaptığı 109 asist ile 100’ler kulübünün bir diğer üyesi.

Bundesliga’da 2009-10 sezonundan bu yana top koşturan Marco Reus, 12 sezon boyunca 335 maçta forma giydi.



