TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu’yu Marco Paixao'nun golüyle 1-0 yenen Altay, Süper Lig’e çıkan son takım oldu. TFF 1. Lig’in son 3 sezonki gol kralı Portekizli Paixao, bu sezonu 25 golle bitirdi. Ligde normal sezonda 22 kez fileleri havalandırarak 3. kez üst üste gol krallığı tacını takan 36 yaşındaki futbolcu, play-off’ta da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Portekizli oyuncu, Spor Toto 1. Lig’de 2020-2021 sezonunu toplamda 25 golle tamamladı. Paixao, ayrıca 2018-2019 sezonundan bu yana Altınordu’ya karşı 7. maçında 8. golünü kaydetti.







