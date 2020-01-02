Marco Knoop kimdir? Fenerbahçe ile anlaştı...

Fenerbahçe Alman kaleci antrenörü Marco Knoop'un Alper Boğuşlu'nun yerine göreve getirildiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Marco Knoop kimdir, hangi kulüplerde çalıştı? Sorularının cevaplarını arıyor. İşte Marco Knoop hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Marco Knoop kimdir?

Alman futbol adamının kariyeri Wattenschd kulübünde başladı. Sonrasında sırasıyla VfL Bochum U19, SV Sodingen, FSV Witten, Wuppert. SV II, SV Langendreer 04, STV Horst-Em ve TSG Sprockhövel'de futbolculuk kariyeri devam etti.

Marco Knoop 2007 yılında ise kaleci antrenörlüğüne başladı. İlk olarak futbol oynadığı TSG Sprockhövel'de 3 yıl bu görevi sürdüren genç teknik adam daha sonra VfL Bochum U19 ve RB Leipzig II'de çalıştı.

2013'de Altınordu'ya gelmişti...

İZVAK’ın “Almanya’nın yeni futbol düzeni ve altyapı” konulu paneli için İzmir’e gelen Bochum Baş Scouter ve kaleci antrenörü Marco Knoop, Altınordu ve Futbol Akademisi’nde (AFA) görev yapan kaleci antrenörleriyle bilgi alış verişinde bulundu. Selçuk-Efes Tesisleri'ndeki çalışmaya AFA Direktörü Nedim Yiğit, Profesyonel Takım Kaleci Antrenörü Hüseyin Yenikaya, Gümüşordu Kaleci Antrenörü Ümit Özışık, AFA kaleci Antrenörleri Semih Ağra ve Yahya Yılmaz katıldı. Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda konsantrasyon, kalecinin çeşitli pozisyonlardaki duruşları, kenar toplarına çıkışlar, topun oyuna hızlı ve doğru bir şekilde sokulması üzerinde çalışmalar yapıldı. Knoop, kalecinin aktif olarak oyuna katılmasının önemi üzerinde dururken, takım arkadaşlarıyla iletişimin sürekliliğine de dikkat çekti. Knoop ve AFA direktörü Nedim Yiğit, çalışmalar sonunda bir araya gelerek yetenek seçimi konusunda bilgi paylaşımında bulundular. Yiğit, daha sonra ise Knoop’a üzerinde adının yazılı olduğu Altınordu forması hediye etti.