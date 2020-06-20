Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışan Fenerbahçe, Perulu santrfor Marco Aldair Rodriguez ile anlaştı. Ajansspor'un haberine göre; Peru'nun Deportivo Binacional Kulübü'nde oynayan ve menajerliğini Turkovic Muso'nun yaptığı oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma için taraflar el sıkıştı. Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Aldair ile geçen ara transferde de ilgilenmiş ancak yetiştirememişti. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Marco Aldair Rodriguez kimdir? Marco Aldair Rodriguez'in kariyeri nedir? sorularını merak etmeye başladı. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Marco Aldair Rodriguez kimdir?

Rodriguez, 6 Ağustos 1994 yılında Peru'nun Lima şehrinde dünyay geldi. İlk olarak Alianza Lima takımında profesyonel olan 25 yaşındaki golcü futbolcu, 2013 yılında yine Peru'nun FBC Melgar takımına kiralandı. Kariyeri boyunca Peru dışına hiç çıkmayan futbolcu sırasıyla Alianza Lima, FBC Melgar, César Vallejo, Club Alianza Atletico Sullana ve Deportivo Binacional takımlarının formalarını giydi.

2021 yılına kadar Deportivo Binacional takımı ile sözleşmesi bulunan Marco Aldair Rodriguez, bu sezon 6 lig maçında 5 gol, 2 aisistlik performansa imza attı. Oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 400 bin Euro gözüküyor.







