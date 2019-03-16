İlk maçta Katalan deviyle 1-1 berabere kalan Fransız temsilcisi, Camp Nou’da rakibine 5-1 yenilerek elendi. Lyon taraftarları maçın ardından Brezilyalı stoper Marcelo’yu hedef aldı. Sosyal medyada sambacıyı eleştiri yağmuruna tutan Fransızlar, “Beşiktaş’a geri dön. Utan kendinden. İyi oynadığını mı düşünüyorsun. Futbolu bırak, gel bizim köye yerleş. Kara köpek” tarzında hakaret ve ırkçı içerikli mesajlar yağdı.

EŞİ HASTA BEŞİKTAŞLI

2017 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon’a satılan 31 yaşındaki stoper için Siyah-Beyazlı taraftar anında devreye girdi. Eşi de kendisi gibi Beşiktaş’ı bir türlü unutamayan Marcelo için, “Sen bunlara bakma kral! Beşiktaş’a gel. Burası senin yuvan” şeklinde yorumlar yağdı. Tam bir Beşiktaş aşığı olan Marcelo’nun eşinin de bu yorumları beğenmesi gözden kaçmadı.

Kaynak: Güneş



