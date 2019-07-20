  • Haberler
  • Futbol
  • Marcelo'nun eşinden Vitor Hugo'ya Beşiktaş çağrısı!

Marcelo'nun eşinden Vitor Hugo'ya Beşiktaş çağrısı!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Fiorentina'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo'ya Siyah Beyazlı takıma gelmesi için çağrıda bulundu.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 13:09 Son Güncelleme:
- A +
Marcelo'nun eşinden Vitor Hugo'ya Beşiktaş çağrısı!

Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken bugün konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah Beyazlılar'ın Olimpik Lyon'da oynayan eski futbolcusu Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Fiorentina forması giyen stopere Beşiktaş'a gelmesi için çağrıda bulundu.

28 yaşındaki savunmacının Instagram hesabından paylaştığı bir antrenman fotoğrafının altına yorum bırakan Tatiane, "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın." ifadelerini kullandı. Söz konusu yorum, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...