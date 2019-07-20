Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken bugün konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah Beyazlılar'ın Olimpik Lyon'da oynayan eski futbolcusu Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Fiorentina forması giyen stopere Beşiktaş'a gelmesi için çağrıda bulundu.

28 yaşındaki savunmacının Instagram hesabından paylaştığı bir antrenman fotoğrafının altına yorum bırakan Tatiane, "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın." ifadelerini kullandı. Söz konusu yorum, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler