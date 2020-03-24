Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in COVID19 testleri pozitif çıkmasının ardından gözler takımdaki futbolculara çevrildi.

Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları konuşmalarda maçların ertelenmesi yönünde taleplerini dile getiren, sarı-kırmızılıların iki Uruguaylı futbolcusu Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları belli oldu.

İkiliye çarşamba günü coronavirüs testi yapıldığı belirtilirken, Uruguaylı gazeteci Gonzalo Ronchi yaptığı açıklamada "Galatasaray Asbaşkanı'nda sonuç pozitif çıkmasının ardından tüm personel testten geçirildi. Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Saracchi yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı, başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri de görüyordum. Dün testimin negatif çıktığını haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü." ifadelerine yer verdi.