Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, Fox Sports'tan Ezequiel Daray'a konuştu.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VAR"

Almanya'da hayal kırıklığı yaşadığını belirten Uruguaylı oyuncu, "Avrupa'ya gitmek hayalimdi. Hayalim gerçekleşti. Ama beklediğim gibi olmadı. Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Evet, River Plate'ye dönmeyi düşündüm ama şimdi başka bir aşamaya geçiyorum" dedi.

"GALATASARAY'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'da başarılı olmak istediğini anlatan genç futbolcu, "Hedefim yeni takımıma alışık olduğu şampiyonluk yarışında yardım etmek. Gelecek sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Beklentilerimi fazlasıyla karşılayacak bir kulübe gideceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, bugün İstanbul'a gelecek. Uruguaylı sol bek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Böylece yarın başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.