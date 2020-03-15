Marcelo Saracchi: Seyircisiz oynamak taraftarımıza da saygısızlık

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2020, Pazar 21:33 Son Güncelleme:
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Marcelo Saracchi: Seyircisiz oynamak taraftarımıza da saygısızlık

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın başarılı sol beki Marcelo Saracchi, maçın seyircisiz oynanmasının taraftara saygısızlık olduğunu düşündüğünü belirtti.

Marcelo Saracchi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün hem bize hem takımımıza hem taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık oynama kararı. Ortada bir sağlık riski var hem bizim hem de rakip takım için. Burada seyircisiz oynamak taraftarımıza da saygısızlık, futbol varsa taraftarla oynanmalı. Avrupa'da tüm ligler ertelenirken bizim seyircisiz oynamaya devam etmemiz benin çok garibime gitti açıkçası."

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