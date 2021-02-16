Marcelo Saracchi, dünyanın önde gelen takımlarından Arjantin, Uruguay ve Almanya'da forma giyen bir futbolcu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemizde Galatasaray'ın sol bek oyuncu arayışının sonucu olarak gündeme gelen yıldız isim, Sarı Kırmızılı ekibe transferi sonrasında en çok araştırılan oyunculardan biri. Özellikle hangi takımlarda oynadığı, yaşı, maaşı, nereli olduğu akla takılan en baştaki sorular. Oyuncuyu yakından tanımak isteyenler onun hakkındaki detaylı bilgiler edinmeye çalışıyor.

Marcelo Saracchi kimdir, nereli?

Marcelo Saracchi, Uruguay'ın Paysandu şehrinde dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu, futbol kariyerine Progreso de Paysandu ve Danubio FC takımlarında başlamıştır. Kısa zamanda genç yaşına rağmen kıvrak futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Marcelo Saracchi, River Plate takımına 2 milyon 100 bin Euro bedel karşılığında transfer olmuştur. Marcelo Saracchi, futbol kariyeri süresince yüksek transfer ücretleri ile yükselen bir yıldız olacağının işaretlerini vermiştir. Yetenekli futbolcunun 2018'de Leipzig takımına transferi ise dünya basınında geniş yankı bulmuştur. Dudak uçuklatan transfer ücreti ise 12 milyon Euro'dur.

Marcelo Saracchi kaç yaşında?

Başarılı futbolu ve transferleri ile dünya futbol gündeminde akıllarda kalan ünlü yıldızın, genç yaşta büyük başarılara imza etmesine bağlı olarak yaşı da merak uyandırıyor. Futbol geleceği son derece parlak gözüken Marcelo Saracchi, 23 Nisan 1998 tarihinde doğmuş olup şu an 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen elde ettiği tecrübelerle profesyonel bir futbolcu olarak maçlarda farkını kolaylıkla yansıtabilmektedir. Amatör futbolcular tarafından da ilgi ile takip edilen ve örnek alınan bir isimdir.

Dünya futbol liglerinde ve ülkemizdeki Süper Lig'de forma giyme şansını yakalayan başarılı futbolcu Marcelo Saracchi, profesyonel anlamda futbol yaşamına 2015 senesinde Danubio kulübünde adım atmıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise River Plate kulübüne geçiş yapmıştır. Kısa süreli Arjantin deneyiminden sonra yolu RB Leipzig takımı ile kesişmiştir. 6 Ocak 2020 tarihinde ise Süper Lig'in dev ekiplerinden sarı-kırmızılı Galatasaray ile 1,5 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzalamış ve efsane takımda forma giymiştir. Galatasaray tarafından güçlü bir şekilde hücuma katkı sağlayacağı beklentisi ile transfer edilmiştir.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Marcelo Saracchi'ye dair özellikle ülkemizdeki taraftarların yanıtını en fazla merak ettiği sorulardan biri de ünlü yeteneğin Türkiye'ye hangi takımdan geldiği hususu. Sarı kırmızılı ekip Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig takımı ile görüşerek Alman ekibi ile Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda 1,5 yıllığına el sıkışmış, o dönemde transferin devre arası transfer döneminin resmen açılması akabinde resmileşeceği açıklanmıştır.

Ünlü futbol yıldızının 2021 yılında hangi takımda oynadığı merak edilmektedir. Marcelo Saracchi'nin güncel kulübü Galatasaray'dır. Futbolcunun kulübe katılma tarihi 6 Ocak 2020, sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2021 yılıdır. Galatarasay tarafından Rasen Ballsport Leipzig takımından kiralanan yıldızın RB Leipzig takımı ile sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2023 yılıdır.

Marcelo Saracchi'nin maaşı ne kadar?

Süper Lig'in yıldız takımlarından devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış, Onyekuru ile Saracchi'yi kadrosuna katmıştır. Bu transfer akabinde Marcelo Saracchi'nin Galatasaray takımından ne kadar maaş alacağı konusu kulislerde ve taraftar çevresinde konuşulmaya başlamıştır. Galatasaray'ın Uruguaylı yetenekli sol beke vereceği maaşın yarım sezon için 800 bin Euro olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı oyuncunun transferi için Leipzig kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği de belirtilmiştir.

Güçlü ve Zayıf Yönleri Nelerdir?

Günümüz futbolunda takımların kanat savunma oyuncularından hücum beklentileri oldukça önemli bir hal alarak artmıştır. Bu noktada hem savunma hem de hücum gücü yüksek olan oyunculara gözler çevriliyor. Marcelo Saracchi, oynadığı zamanlar takımın hücum silahları hanesinde sayılan bir bek oyuncusu. Toplu ve topsuz koşularında takımın atağını yönlendirerek diğer takım arkadaşlarına etkili hücum imkanı yaratan bir oyuncu. Oyuncunun savunma yönünü ise daha da geliştirmesi gerektiği özellikle belirtiliyor.

Oynadığı Mevki Nedir?

Sol ayağına hakim 1.72 boyuna haiz Uruguaylı futbolcunun oynadığı mevki de futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Uruguaylı ünlü futbolcunun oynadığı baş mevki defans sol bek iken yan mevkileri ise orta saha sol ve sol kanat olarak göze çarpıyor.