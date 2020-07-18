Marcelo Saracchi: Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 8 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi. Attığı 1 golle Sarı Kırmızılı forma altında siftah yaoan Marcelo Saracchi, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini vurgulayan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün kazanmamız çok önemliydi. Uzun haftalardır kazanamıyorduk. Hedefimiz Avrupa Ligi'ni katılabilmek. Bu nedenle 3 puan almak ve galip gelmek çok önemliydi. Gol attığım için de ayrıca mutluyum.''

'Daha iyi olacağım'

''Farklı bir ülkeye geldim, her geçen gün daha iyi adaptasyon süreci geçiriyorum. Almanya'dan geldim, farklı bir futbol, farklı beklentiler. Umarım önümüzdeki sezon performansım daha iyi olacak.''



