Marcelo: Real’de kalmak istiyorum

İspanyol devi Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Marcelo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eflatun-Beyazlı ekipte olmaktan dolayı bir hayli mutlu olduğunu söyleyen 31 yaşındaki sol bek, “Takımımdan ayrılmak istemiyorum. Real Madrid'in de beni göndereceğini düşünmüyorum. Geldiğimden beri Madrid'de iyi işler yaptım. Uzun bir zaman ve inanılmaz bir hikâye oldu" ifadelerini kullandı.