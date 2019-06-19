Marcelo için yapılan transfer teklifi resmen açıklandı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, yaz transfer döneminde eski takımı Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. 32 yaşındaki deneyimli savunmacının Siyah Beyazlılar'a geri döneceğine yönelik iddiaları yalanlamasının ardından Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir açıklamada bulundu.

Kadın futbol takımının yeni teknik direktörü Jean-Luc Vasseur'ün imza töreninde konuşan Aulas, "Marcelo'ya bir teklif geldi ama kendisi takımda kalmak istedi." ifadelerini kullandı. 1987'den bu yana Fransız kulübünün patronluğunu yapan 70 yaşındaki futbol adamının bu sözleri, Kara Kartal'ın eski oyuncusu için resmi teklifte bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler