Marcelo için kiralama teklifi

32 yaşındaki Marcelo 2 sezon önce 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibine transfer olmuştu.

Isimat Mirin’in performansından memnun olmayan siyah-beyazlı kulübün, Lyon ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Marcelo için önümüzdeki günlerde 1 yıllık kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.

Fransız ekibinin bu sezon 46 maçta forma giyen deneyimli futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmediği ancak Marcelo’nun İstanbul’a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Marcelo sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımları nedeniyle Lyon taraftarları ile karşı karşıya gelmişti. Fransız taraftarların tepki gösterdiği Brezilyalı stoperin bu olay sonrası ayrılık planları yapmaya başladığı da ifade edildi.

(Milliyet)