Marcelo Guedes: Yedek kalmak sürpriz oldu

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kariyerine Fransa’nın Lyon takımında devam eden Marcelo Guedes, İstanbul ziyaretinde gerçekleştirdiğimiz röportajın ikinci bölümünde, bu sezonla ilgili konuştu.

Şu ana kadar henüz Lyon’da ilk 11’de oynama şansı bulamayan Brezilyalı stoper şunları söyledi: “Lyon’da bu sezon henüz ilk 4 lig maçında yedek oturdum. Bu benim için süpriz oldu. Yeni hocamız Sylvinho, tercihini Denayer’la birlikte yeni transfer Joachim Andersen’dan yana kullandı. Çünkü son 13 sezonumda her maçta forma giymeye alışmıştım. Ancak ilk 4 maçta oynamamam, hiç oynamayacağım anlamına gelmiyor. Bu beni formayı yeniden almak adına daha çok motive ediyor. Kimse yedek kulübesinde oturmak istemez ama hem hocamıza hem de sahadaki arkadaşlarıma sonuna kadar destek veriyorum. Çünkü takımın başarısı her şeyin üstündedir.”

‘Nereden geldiğimi unutmam’

“Adımın geçen sezondan beri büyük takımlarla anılması, beni motive ediyor ama asıl beni gururlandıran şey, sahip olduklarım. Ben, nereden geldiğimi asla unutmuyorum. Brezilya’da benim gibi profesyonel futbolcu olmak isteyen birçok arkadaşım vardı ama bunu başaramadılar. Fakir bir ailenin çocuğuyken şimdi 5 farklı ülkede top oynamış, farklı liglerde şampiyonluklar yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir oyuncuyum.. Ve bu yaptıklarımı kimse benden alamayacak.”

‘Virgil van Dijk'la gurur duyuyorum’

“Liverpool’da forma giyen Virgil van Dijk’ın bir savunma oyuncusu olarak Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu seçilmesine çok sevindim. Onunla gurur duyuyorum. Onu ilk Hollanda’da Groningen’de oynarken görmüştüm ve şimdi ise yaklaşık 15 yıldır her ödülü aralarında paylaşan Messi ile Ronaldo’yu geçerek Avrupa’da zirveye yerleşti. Son iki sezonda harika işler başardı ve bu ödülü sonuna kadar hak etti.”

M. Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL