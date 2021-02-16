Dünyanın pek çok ülkesinde farklı spor branşları bulunmaktadır. Voleyboldan basketbola, tenisten yüzmeye kadar bu spor branşlarında profesyonel kişiler yetişiyor. Özellikle dünya genelinde futbol da önemli bir yere sahip. Birbirinden farklı spor kulüpleri en iyiler arasında olmak için büyük bir yarış halindeler. Bunun için de futbol kulüpleri en iyi futbolcuları transfer ederek şampiyonluk mücadelesinde yer ediniyorlar. Dünya genelinde yapılan futbol müsabakaları sonucunda şampiyon olan takım belirleniyor. Bunun yanı sıra takımlar hem şampiyonluk kupasını kaldırıyor hem de maddi bir kazanç elde ediyorlar. Bu nedenle takımların başarılı olması için doğru futbolcuların transfer edilmesi çok önem taşıyor. Futbolcular başarılı performans gösterdikleri takdirde transfer ücretleri yükselerek daha fazla talep görebiliyorlar.

Marcelo Guedes kimdir, nereli?

Marcelo Guedes 20 Mayıs 1987 yılında Brezilya'nın Sao Vicente kentinde dünyaya geldi. 1, 90 metre boyunda olan Marcelo Guedes stoper mevkiinde görev alıyor. Brezilyalı futbolcu Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon futbol takımında 6 numaralı formayı giyiyor. Uzun yıllar futbol oynayan başarılı futbolcu Santos takımında futbola başladı. Bu takım ile ilk profesyonel maçına 2007 yılında çıkan Marcelo Guedes başarılı bir performans gösterdi.

Marcelo Guedes kaç yaşında?

Asıl adı Marcelo Antonio Guedes Filho olan Marcelo Guedes 20 Mayıs 1987 yılında Brezilya'nın Sao Vicente şehrinde dünyaya geldi. Futbol kulüplerinde stoper mevkiinde oynayan başarılı futbolcu 2007- 2008 sezonunda Santos futbol takımında oynadı. Santas takımında profesyonel futbol kariyerine başlayan Marcelo Antonio çıktığı 41 maçta toplam 2 gol attı. Başarılı futbolcu 2008- 2010 yılları arasında Wista Krakow çıktığı 49 maçta 10 gol attı. Burada başarılı performans sergileyen Brezilyalı futbolcu dünya genelinde ilgi gördü. 2010- 2013 PSV futbol takımında oynayan Marcelo Antonio çıktığı 91 maçta 6 gol attı.

Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes Süper Lig takımlarından Beşiktaş 'ta forma giydi. Başarılı futbolcu siyah beyazlı kulüp ile çıktığı 46 maçta toplam 5 gol attı. 2016- 2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedes 2015-2016 sezonunda devre arasında Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başlayan futbolcu 1 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçirdi. Marcelo Guedes 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kalmak istedi.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes 2010- 2013 yılında PSV futbol takımında çıktığı 91 maçta toplam 6 gol attı. PSV Eindhoven futbol takımında oynayan futbolcu bu takım ile çok fazla başarı elde etti. Burada başarılı bir performans gösteren Marcelo Guedes 2013- 2015 yılında Hannover 96 futbol takımında çıktığı 77 maçta 3 gol attı. 2011- 2012 sezonunda Hollandalı kıyafeti ile ilk kupasını kazandı. Başarılı futbolcu 2012- 2013 sezonunda PSV' de ikinci sezonda ilk kupasını kazandı.

​​​​​​​KNVB beker kupasında Heracles Almelo ile oynanan final maçında forma giyerek Hollanda kariyerindeki ilk forması ile maçına çıktı. Marcelo 91 lig maçına çıkarak bu maçlarda 6 gol atıp 2 asistle oynadı. Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes hiç kırmızı kart görmedi. Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes 2013-2015 Honnover 96 futbol takımında oynadıktan sonra Türkiye'ye gelerek Beşiktaş futbol takımında top oynadı.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Brezilyalı başarılı futbolcu Marcelo Guedes 2021 yılında Olympıque Lyonnais futbol takımında defansta oynamaya devam edecek. Bir dönem Türkiye'ye gelerek Beşiktaş forması giyen futbolcu Marcelo Guedes Olympıque Lyonnais futbol takımında da başarılı bir performans sergiliyor.

Marcelo Guedes'in maaşı ne kadar?

Beşiktaş'ta da forma giyen başarılı futbolcu Marcelo Guedes 7. 5 milyon Euro karşılığında Olympıque Lyonnais futbol takımına transfer oldu. Marcelo Guedes'in Fransız ekibinden kazandığı ücret ise açıklanmadı.

Marcelo Guedes Milli Takım Kariyeri

Brezilyalı başarılı futbolcu Marcelo Guedes 2007- 2008 yılları arasında Brezilya U- 20 forması giydi. Brezilyalı futbolcu Brezilya U- 20 milli takımı ile 4 maça çıkarak başarılı bir performans gösterdi.

Marcelo Guedes Futbol Kariyeri

Brezilya'nın Sao Vicente şehrinde dünyaya gelen futbolcu Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon futbol takımında stoper olarak görev alıyor. Futbol kariyerine Santos takımında başlayan Marcelo Guedes başarılı performansı ile özellikle Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Futbol kariyeri boyunca pek çok takımda oynayan başarılı futbolcu Beşiktaş'ta da forma giydi.