Marcelo Goiano, Sivasspor'da

Marcelo Goiano, Sivasspor'da

24 Haziran 2019, Pazartesi 22:23
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Marcelo Goiano, Sivasspor'da

SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Portekiz'in Braga takımında forma giyen savunma oyuncusu Marcelo Goiano ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Sivas ekibi, geçen sezon Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Braga'da forma giyen Marcelo Goiano ile başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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